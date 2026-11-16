Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin

Şaredariya Til Temirê dest bi belavkirina mazota germkirinê kir lê şênî ji ber buhayên bilind nikarin bikirin.

Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin
ROJANE
16 mijdar, 2026   14:33
HESEKÊ
+

Şaredariya Til Temirê bi hevkariya komîteyên sotemeniyê û meclisên herêmî, îro dest bi belavkirina mazota germkirinê kir ku lîtreya wê bi 115 lîreyî ye.

Pêvajoya belavkirinê li taxa başûr a bajêr, bi taybetî li Komîna Şehîd Îbrahîm dest pê kir.

Hevseroka komînê û yek ji çavdêrên belavkirinê Ayşe Elî Bediraxan destnîşan kir ku hejmareke kêm a şêniyan karî mazotê bikirin. Ayşeyê diyar kir ku buhayê bilind ê mazota germkirinê û şert û mercên jiyanê yên dijwar bûne sedem ku gelek şênî îsal nekarin mazotê bikirin.

Ayşeyê da zanîn ku sala borî 400 malbatan mazot kirî, lê îsal tenê nêzî sed malbatan xwestiye mazotê bikirin.

Şêniyê bi navê Ehmed Abdula Ebûş got ew ji ber buhayê bilind nikare mazotê bikire, tevî ku di zivistanê de ji bo germkirinê pêdivî bi mazotê heye. Ebûş bang li rayedarên pêwendîdar kir ku şert û mercên jiyana şêniyên herêmê li ber çavan bigirin û li ser kêmkirina buhayê mazotê bixebitin.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê teqiyan

Gotara pêşin

Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir

Nûçeyên Têkildar

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

14 mijdar, 2026 - 18:05

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî qebûl nakin

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi ...

15 mijdar, 2026 - 04:35

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

15 mijdar, 2026 - 11:19

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

14 mijdar, 2026 - 19:47

 Li Şamê kesek hat kuştin

 Li Şamê kesek hat kuştin

15 mijdar, 2026 - 21:59

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

12 mijdar, 2026 - 16:45