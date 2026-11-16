Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir

Dadgeha Dêrikê di çarçoveya entegrekirinê de ji nû ve dest bi kar. Parêzerê giştî Xazî Şêx Îbrahîm anî ziman ku hemû dadgehan îro dest bi kar kiriye.

Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir
ROJANE
16 mijdar, 2026   14:30
QAMIŞlO
+

Piştî entegrekirinê Dadgeha Dêrikê ya herêma Cizîrê ji nû ve dest bi kar kir.

Parêzerê giştî yê dadgehê Xazî Şêx Îbrahîm, dozger û berpirsê komîteya entegrekirina dozger û parêzeran Şêrwan Lalî serdana Dadgeha Dêrikê kir.

Gerînendeyê herêma Dêrikê Şêro Şero, Xazî Îbrahîm, Şêrwan Lalî, dozger û parêzer pêşwazî kirin.

Îbrahîm anî ziman ku îro (duşem) dê hemû dadgeh ji nû ve dest bi karê xwe bikin û dozên welatiyan bi rê ve bibin.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Kobanê piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zanîngeha Rojava nîşan da

Gotara pêşin

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê teqiyan

Nûçeyên Têkildar

Têkildarî rewşa Zanîngeha Rojava û perwerdeya kurdî civînek çapemeniyê pêk hat

Têkildarî rewşa Zanîngeha Rojava û perwerdeya kurdî civ...

15 mijdar, 2026 - 17:41

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

13 mijdar, 2026 - 16:34

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

12 mijdar, 2026 - 16:45

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

12 mijdar, 2026 - 15:55

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50

Cotkar dibêjin zehmet e îsal çandiniyê bikin

Cotkar dibêjin zehmet e îsal çandiniyê bikin

15 mijdar, 2026 - 03:10