Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Civîna çaralî ya li Tehranê ya bi beşdariya Îranê, Pakistan, Tirkiye û Siûdiyê ji bo nîqaşkirina ewlehî û aramiya herêmî dest pê kir.

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
26 cotmeh, 2026   19:01
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Televîzyona Îranê ragihand ku civîna çaralî li Tehranê bi beşdariya rayedarên Îranê, Pakistanê, Tirkiyeyê û Siûdiyê ji bo nîqaşkirina dozên ewlehî û îstîqrara herêmî dest pê kir.

Li gorî ajansa “Tasnim” a Îranê, ewlehiya herêmî, bandorên êrişên leşkerî, rêbazên pêşkêşkirina alîkariyê ji gelên Filistîn û Lubnanê re hatin gotûbêjkirin.

Girêdayê mijarê, Wezareta Karên Derve ya Îranê ragihand ku Wezîrê Karên Derve Ebas Eraqçî tev li civîna serokê Îranê Masûd Pezîşkiyan a ligel nûnerên karên parastin û ewlehiyê ya her sê dewletên navborî bûye.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Gotara pêşin

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Nûçeyên Têkildar

Balyozxaneya Amerîka ya li Iraqê hemwelatiyên xwe hişyar kir

Balyozxaneya Amerîka ya li Iraqê hemwelatiyên xwe hişya...

19 cotmeh, 2026 - 14:15

Li nêzî Parîsê di encama gulebaranê de kesek mir 4 birîndar bûn

Li nêzî Parîsê di encama gulebaranê de kesek mir 4 birî...

23 cotmeh, 2026 - 14:27

Misir û Îsraîlê peymana deryayî ya Tirkiye û Lîbyayê red kir

Misir û Îsraîlê peymana deryayî ya Tirkiye û Lîbyayê re...

22 cotmeh, 2026 - 11:27

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

20 cotmeh, 2026 - 08:43

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lubnanê di rojeva medyayê de bû

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lu...

26 cotmeh, 2026 - 09:37

Di xwepêşandanên li Fransayê de zêdeyî 2 hezar kes hatine binçavkirin

Di xwepêşandanên li Fransayê de zêdeyî 2 hezar kes hati...

19 cotmeh, 2026 - 12:43