Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Li ser rêya Şam-Humsê ji ber teqîna erebeyekê 3 kes mirin.

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   18:50
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li ser rêya navneteweyî ya Şam-Humsê di encama teqîna erebeyekê de 3 kes mirin û erebe bi temamî îmha bû. Teqîn li nêzî herêma Qestelê ya gundewarê Şamê rû da. 

Hin çavkaniyan diyar kir ku erebe bi droneke nenas hat bombebarankirin.

(bb)


Etîket:

Gotara berê

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

Gotara pêşin

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Nûçeyên Têkildar

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

26 cotmeh, 2026 - 13:56

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

25 cotmeh, 2026 - 20:12

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye, girtin

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye...

26 cotmeh, 2026 - 11:18

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn ...

25 cotmeh, 2026 - 09:23

YJA Star: Em şopdarên mîrateya Bêrîtan in

YJA Star: Em şopdarên mîrateya Bêrîtan in

24 cotmeh, 2026 - 11:14