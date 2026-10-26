Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên Herêma Kobanê zêdetirî 100 malbatên Kurd ên di avahiya Gerînendetiya Herêma Girê Spî de hatibûn dorpêçkirin derxistin.

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   19:11
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Herêma Kobanê zêdetirî 100 malbatên Kurd ji zarok û jinan ku di avahiya Gerînendetiya Girê Spî de dorpêçkiribûn û di dema vegera malên xwe de rastî êrişê hatin, derxistin.

Hêzan malbat veguhastin cihên ewle ku wan ji êrişên dîtir biparêzin.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Gotara pêşin

Ji ber bihabûna mazotê cotkarên Kobanê nikarin erdên xwe biçînin

Nûçeyên Têkildar

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne girêdayî eşîrên erebî ne

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne gi...

24 cotmeh, 2026 - 05:35

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

26 cotmeh, 2026 - 13:56

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

5 lîstikvanên Qamişlo Spor û ajokar di qezayekê de birîndar bûn

5 lîstikvanên Qamişlo Spor û ajokar di qezayekê de birî...

24 cotmeh, 2026 - 17:50

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05