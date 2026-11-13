Şêniyên Kobanê: Bi bihabûna mazotê û qutbûna elektrîkê re rewşa jiyanî xirab dibe Cotkarên Hesekê bê çare mane Li Qamişloyê hewl tê dayîn kursiyan ji bo dibistanan peyda bikin Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 13-11-2026 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e