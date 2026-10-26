Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

Li Brezîlyayê Serokdewletê çepgir Luiz Inacio Lula da Silva di hilbijartinên tûra duyemîn de ji sedî 51,76’ê dengan stand û dubare hate hilbijartin. Lula yê 81 salî, bi vî awayî di dîroka welêt de wê cara çaran serokatiya dewletê bike.

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
26 cotmeh, 2026   11:08
NAVENDA NÛÇEYAN 
+

Di tûra duyemîn a serokatiya dewletê ya Brezîlyayê de Luiz Inacio Lula da Silva senatorê rastgir Flavio Bolsonaro têk bir. Piraniya hejmartinê hate temamkirin û rêjeya dengên Flavio Bolsonaro weke ji sedî 48,24’an hate eşkerekirin.                                             

Flavio Bolsonaro îtirazên xwe li encamên hilbijartinan kirin, got ku dengdayîn di bin şert û mercên ku nayên qebûlkirin de hatine kirin û ew hilbijartinan nas nake. Lula jî da zanîn ku li hin bajaran seferên otobusan hatine sekinandin û dengdayîna hilbijêran hatiye astengkirin. Li gel biryara Dadgeha Bilind dema dengdayînê du saetan hate dirêjkirin.

DIBE KU SERDEMA NÛ DIJWAR DERBAS BIBE

Jınûne hilbijartina Lula, weke yek ji destkeftiya girîng a siyaseta çepgiran tê nirxandin ku bi taybetî di demên dawîn de li gel piştevaniya Serokê DYE’yê Donald Trump rastgir xurt bûbûn.

Lula yê di navbera salên 2003-2010’an de serokatiya dewletê kiriye, dema ku wezîfeya xwe ya nû di sala 2030’an de temam bike wê bi tevahî 16 salan welatî bi rê ve bibe. Lula yê ku ji malbateke xizan tê, karî ji nû ve were hilbijartin.

Partiya Karkeran (PT) a ku Lula serokatiya wê dike, beriya niha ji ber skandalên gendeliyê bûbû hedefa rexneyan. Lula jî ji ber sûcdariya gendeliyê di navbera salên 2018-2019’an de bi tevahî 580 rojan li girtîgehê hate girtin û mehkûmiyeta wî piştre ji ber egerên têkildarî usûlê hatibû betalkirin.

Etîket:

Gotara berê

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevahiya mafên Êzîdiyan teqez ...

Gotara pêşin

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye, girtin

Nûçeyên Têkildar

Li tengava Hurmuzê keştiyek petrolê teqiya

Li tengava Hurmuzê keştiyek petrolê teqiya

20 cotmeh, 2026 - 21:53

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin guhertin

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin ...

23 cotmeh, 2026 - 19:24

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

22 cotmeh, 2026 - 17:23

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

20 cotmeh, 2026 - 18:51

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Spî ye

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Sp...

25 cotmeh, 2026 - 10:37

Li Îranê dengê teqînan

Li Îranê dengê teqînan

21 cotmeh, 2026 - 23:52