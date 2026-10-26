Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye, girtin

Rayedarên Urdunê 3`ê kesên ku guman ji wan dike wan êrişî Dêra El Kerak kiriye, girt û hîna lêpirsîn û lêkolîna bûyerê didome.

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye, girtin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   11:18
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Kanala fermî ya Urdunê îro (duşem) anî ziman ku Hêzên Ewlekariya Urdunê 3`ê kesên ku guman ji wan dikin êrişî dêrê kirine, girtiye.

Roja înê 3`ê kesên çekdar êrişî Dêra gundê Hemûd ê girêdayî parêzgeha El Kerek kir û di encamê de 9 kes hatin kuştin û 40 jî birîndar bûn. Parêzgeha El Kerek 120 km dûrî paytexta Urdun Omanê ye û dikeve başûr rojavayê wê.

Gerînendeya Ewlekariya Giştî ya Urdunê got hêzên ewlekariyê îro El Kerak di maleke xirabe de 3`ê kes girtine.

Her wiha gerînendeyê di daxuyaniyeke li ser dezgehên çapemeniyê yê hikûmetê hatî belavkirin got kesên ku guman li ser wan heye teslîm nebûn û bi hêzên ewlekariyê re şer kir. Di encama pevçûnê de her 3`ê kes birîndar bûn û hatin girtin.

Gerînendeyê da zanîn ku hêzên ewlekariyê ziyan nedîtin û piştî gumanbar girtine di destê wan de çek û cebilxane hebû.

Rayedarên Urdunê jî raghandin ku heyanî niha tu aliyan êrişa li ser Dêra El Kerak negirtiye ser xwe.

Wezîrê Hundirîn Mazin El Feraya jî got ew hemû şert û mercên ku bibin sedema tundrewiya ciwanan di ber çavan re derbas dikin û dê hemû kesên destê wan di vê êrişê de heye, ceza bikin.

(pn)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

Gotara pêşin

YBŞ: Serkeftina rêkeftinê girêdayî mîsogerkirina mafên civaka Êzidî ye

Nûçeyên Têkildar

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

25 cotmeh, 2026 - 17:11

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê pişt...

26 cotmeh, 2026 - 22:52

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner ...

25 cotmeh, 2026 - 13:54

Fîlozofê Sloven Zîzek name ji Rêber Abdullah Ocalan re nivîsand

Fîlozofê Sloven Zîzek name ji Rêber Abdullah Ocalan re ...

24 cotmeh, 2026 - 09:49

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19