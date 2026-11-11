Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Îsraîlê bi 5 topan derdora Bendava Mentere ya gundewarê Quneytîrayê topbaran kir.

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir
ROJANE
11 mijdar, 2026   19:50
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çavkaniyên xwecihî, topavêja Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya gundewarê Quneytîrayê topbaran kir.

Çavkaniyan daxuyand ku heta niha 5 top ketine, lê der barê birîndarî û zeraran de tu agahî bi dest neketin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan

Nûçeyên Têkildar

Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî derketin

Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî d...

9 mijdar, 2026 - 09:22

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Pa...

11 mijdar, 2026 - 15:04

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

8 mijdar, 2026 - 19:38

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

11 mijdar, 2026 - 15:17

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

9 mijdar, 2026 - 13:13

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35