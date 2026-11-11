Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya Şiyar Şevger: Em ê têkoşîna şehîdan bi ser bixînin û xwedî li armancên wan derkevin Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye ‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûxandin 7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne