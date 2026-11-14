Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Di encama gulebarana hêzên rejîma Îranê de li herêma sînorî ya Baneyê, kolberekî Kurd hate kuştin. Ew kolber zewicî û bavê zarokekî bû, hevjîna wî jî niha ducanî ye.

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir
ROJANE
14 mijdar, 2026   15:29
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî malpera Kolbernewsê raporê, danê siharê kolberê Kurd Teyîb Rostemî li herêma sînorî ya Sûrkêw a girêdayî bajarê Baneyê, ji aliyê hêzên çekdar ên Îranê ve bi guleyên rasterast hate hedefgirtin û jiyana xwe ji dest da.

Hat diyarkirin ku Teyîb Rostemî zewicî û bavê zarokekî bû, hevjîna wî jî niha ducanî ye.

Li gorî daneyên Kolbernewsê, di sala 2025’an de li Rojhilatê Kurdistanê 57 kolberên Kurd hatine kuştin yan jiyana xwe ji dest dane.

Etîket:

Gotara berê

Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne

Gotara pêşin

Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin

14 mijdar, 2026 - 09:47

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

11 mijdar, 2026 - 17:42

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

13 mijdar, 2026 - 02:35

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

14 mijdar, 2026 - 13:54

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê k...

14 mijdar, 2026 - 02:55

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

11 mijdar, 2026 - 10:50