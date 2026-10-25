CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Spî ye

Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê ragihand ku plana wan ya ji bo êrişek ser Îranê amade ye û ew tenê li benda fermana Koşka Spî ne.

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Spî ye
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
25 cotmeh, 2026   10:37
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî rapora rojnameya The Hill, Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) ji bo êrişek li ser Îranê gelek bijarde amadekiriye. 

Li gorî heman rojnameyê CENTCOM ji bo êrişa ser hedefên Îranê tenê li benda fermana Koşka Spî ye.

Hate gotin ku plana êrişê ji bo Wezîrê Şer yê Amerîkayê jî hatiye ragihandin.

Divê çarçoveyê de serokê Amerîkayê Donald Trump biryar daye, ji bo biryara dawî li ser vê mijarê were dayîn, hemû bijardeyên dîplomasî ji bo Tahranê vekirî bimînin.

Etîket:

Gotara berê

Ji Civaknas Michel Maffesoli piştgiriya ji bo aştiyê

Gotara pêşin

Xwendekarên Zanîngeha Rojava daxwaza serxwebûna akademîk û îdarî ya zanîngehê kirin

Nûçeyên Têkildar

Li Kolombiyayê kana zêr hilweşiya: 14 kes mirin

Li Kolombiyayê kana zêr hilweşiya: 14 kes mirin

20 cotmeh, 2026 - 10:29

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

20 cotmeh, 2026 - 08:43

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

20 cotmeh, 2026 - 18:51

Di şerê Rûsya û Ukraynayê de 6 kes hatin kuştin

Di şerê Rûsya û Ukraynayê de 6 kes hatin kuştin

19 cotmeh, 2026 - 22:56

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

23 cotmeh, 2026 - 12:55

Berdevkê Hûsiyan: 4 êriş li dijî Erebistana Siûdî hatin kirin

Berdevkê Hûsiyan: 4 êriş li dijî Erebistana Siûdî hatin...

22 cotmeh, 2026 - 17:49