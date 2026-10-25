Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Di saetên şevê de bi dronan êrişî Kampa Dola Alane ya ser bi navçeya Xelîfan ku hêzên Rojhilatê Kurdistanê lê ne, hate kirin.

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir
ROJANE
25 cotmeh, 2026   08:46
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî ajansa Rojnewsê di saetên şevê de bi dronan êrişî Kampa Alane ya ser bi navçeya Xelîfane hate kirin.

Heta niha têkildarî encamên êrişê ti agahî nehatine girtin û ti aliyekê jî daxuyaniyek fermî nedaye têkildarî êrişê.

Piştî şerê Amerîka-Îsraîl û Îranê êrişên li ser kampên aliyên partiyên Rojhilatê Kurdistan û muxalîfên Îranê zêdetir bûne.

Etîket:

Gotara berê

Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’ê tê kirin

Gotara pêşin

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya yekgirtî ne

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya...

25 cotmeh, 2026 - 04:05

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

25 cotmeh, 2026 - 09:51

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Urdinê şermezar kir

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Ur...

24 cotmeh, 2026 - 14:44

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

Li Viyanayê 69 şehîdên Kobanê hatin bibîranîn

Li Viyanayê 69 şehîdên Kobanê hatin bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 20:36

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

26 cotmeh, 2026 - 23:05