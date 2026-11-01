Unidentified aircraft carry out airstrikes in Daraa Countryside

Unidentified aircraft carried out airstrikes in the Daraa countryside amid intensive military aircraft activity, while Israeli aircraft flew over Busra al-Harir and military aircraft continued to fly over Damascus and its countryside.

Unidentified aircraft carry out airstrikes in Daraa Countryside
NEWS
1 November, 2026   22:39
NEWS DESK
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Unidentified aircraft carried out airstrikes over the Daraa countryside today, coinciding with continued military aircraft activity in the area, amid heightened alert.

In this context, the Syrian Observatory for Human Rights reported intensive low-altitude flights by military aircraft over the capital, Damascus, and its countryside.

The Observatory also reported Israeli military aircraft flying over the town of Busra al-Harir, in the Yarmouk Basin area of western Daraa countryside, following helicopter flights over the area. No further information was available about the nature or objectives of the flights.

Military aircraft continue to fly over the area, with no confirmed information available about the nature or reasons for the aerial activity.

ANHA

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