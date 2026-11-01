Shooting in Homs leaves one person dead

One person was killed in a shooting carried out by two unidentified gunmen in the Wadi al-Dhahab neighbourhood of Homs.

Shooting in Homs leaves one person dead
NEWS
1 November, 2026   22:30
NEWS DESK
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A person was killed today after being shot by two unidentified gunmen on al-Ahram Street in the Wadi al-Dhahab neighbourhood of Homs.

According to preliminary information, two gunmen riding a motorcycle opened fire on the owner of Hiba Ice Cream Shop, killing him before fleeing the scene.

The circumstances and motives behind the incident remain unclear. No official information has been released by the relevant authorities regarding the incident or the identities of those involved.

ANHA

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