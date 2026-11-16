Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion

Work is continuing on the construction of the Qamishlo–Derik Motorway project, which extends for more than 100 kilometres and connects the cities and towns of the Jazira region, reaching the Simalka border crossing. Major sections of the road have been completed, while work continues on the remaining stretches. Meanwhile, those overseeing the project have called on local residents and drivers to help preserve the road and comply with safety regulations and legal load limits. They have also urged the relevant authorities in Hasakah Governorate to provide the financial support needed to complete the project, as its costs have exceeded the allocated budget.

Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
Qamishlo–Derik motorway reaches advanced stages of completion
SOCIETY - LIFE
16 November, 2026   02:40
 QAMISHLO
RENAS RAMO
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The Iskanderoba Company continues to implement the motorway project, which connects the city of Qamishlo with the city of Derik and extends to the Simalka border crossing. The road is nine metres wide, with additional side areas and central medians. It connects the cities and towns of Qamishlo, Tirbespi, Girkê Legê, Rimelan, Girkê Legê and Derik, serving more than 500 villages in the region.

Commenting on the progress of the work, the project's supervising engineer, Mabrin Youssef, explained that the technical and engineering teams had made significant progress in accordance with the approved technical standards. She noted that paving had been completed on the section extending from the city of Qamishlo to Tirbespî, covering 34 kilometres in both directions, in addition to the completion of the section stretching from the village of Zakhira to the city of Derik.

Mabrin Youssef stated that work was progressing at an accelerated pace to connect the remaining sections and address technical and field-related obstacles. She pointed out that a single layer of asphalt had been laid on the road between Tirbespî and Atshan, as well as on the section extending between Derik and Simalka. The remaining layers are scheduled to be completed next year. She also confirmed that the road had been opened to public traffic to facilitate residents' travel and serve their needs.

She added that the company had completed the construction of the central median along the road between Qamishlo and Tirbespî, as well as between Girkê Legê and Derik. Work is continuing to complete the median along the remaining sections in parallel with the road construction.

For his part, Khalil Ali, Director of Iskanderoba Company, which is implementing the project, emphasised the motorway's strategic and economic importance, describing it as a vital artery connecting the cities and towns of the Jazira region. He noted that it facilitates travel between hundreds of villages, while also helping to ease traffic congestion and improve both commercial and civilian transport.

Ali called on local residents and drivers to cooperate in preserving the road, describing it as public property that serves everyone. He stressed the importance of protecting the road structure from encroachments, adhering to speed limits and legally permitted truck loads, avoiding driving against the direction of traffic, and refraining from damaging the central medians and infrastructure. He highlighted the importance of these measures in protecting the lives of road users and extending the road's service life.

He also called on owners of agricultural tractors to avoid damaging the road surface when travelling between fields during the farming season and to take care not to cause deterioration to its structure.

Regarding the completion of the project, the company director pointed out that implementation costs had exceeded the allocated budget. He therefore called on the relevant authorities in Hasakah Governorate to provide the necessary financial support to ensure that work continues and the project is completed.

The Qamishlo–Derik Motorway is considered one of the region's major infrastructure projects. Extending approximately 100 kilometres, it aims to develop the road and transport network and connect cities, towns and villages all the way to the Simalka border crossing, despite the challenges and difficult circumstances that have accompanied its various stages of implementation.

ANHA

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