Israeli military movements in northern rural Quneitra

Israeli military forces advanced into several areas of northern rural Quneitra today, with two military patrols entering the area and setting up two checkpoints.

Israeli military movements in northern rural Quneitra
NEWS
15 November, 2026   21:00
NEWS DESK
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The Syrian Observatory for Human Rights reported that an Israeli patrol advanced into the village of Ofaniya and established a checkpoint for searches. Another patrol moved along the Mazare' al-Amal–Tarnjah road and set up an additional checkpoint in the area.

No information has been reported so far on any arrests during the two incursions.

ANHA

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