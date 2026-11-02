Preparations underway for 7th convoy of Serêkaniyê IDPs to return to original areas 

The UN Refugee Agency (UNHCR) is conducting field visits to shelters housing displaced people from Serêkaniyê in Hasakah, in preparation for the resumption of the seventh return journey to their areas of origin after a two-week suspension.

Preparations underway for 7th convoy of Serêkaniyê IDPs to return to original areas 
NEWS
2 November, 2026   12:03
HASAKAH
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The Serêkaniyê Displaced Committee told ANHA agency that the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is conducting field visits to shelters in the city of Hasakah, which house displaced people from Serêkaniyê and its countryside, as part of preparations and assessments related to resuming return journeys to their areas of origin.

According to the committee, UNHCR is also expected to visit Serêkaniyê (Al-Tala’i) Camp to complete its assessments and review the conditions of displaced people, in preparation for the launch of the seventh convoy heading to their areas of origin.

These efforts come two weeks after return convoys to the displaced people's areas of origin were suspended, amid worsening conditions in the shelters.

A-H

ANHA

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