K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making

A discussion workshop organized by the Kongra Star Coordination in Lebanon examined Kurdish women's experience in confronting violence and discrimination, their struggle for freedom and participation in decision-making, as well as the challenges facing women in Lebanon.

K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
K. Star in Lebanon discusses Kurdish women's role in decision-making
WOMAN
16 November, 2026   21:57
NEWS DESK
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The Kongra Star Coordination in Lebanon organized a discussion workshop today entitled "Violence Against Women: Rights That Are Non-Negotiable", addressing Kurdish women's experience in confronting violence and discrimination and promoting their participation in decision-making. The event was attended by feminist activists, representatives of Lebanese and Palestinian women's associations, and members of the coordination.

Held as part of the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign, the workshop focused on Kurdish women's journey and their struggle for freedom, identity and rights, as well as their role in political, social and cultural life. It also highlighted their experience in organizing, collective action and advancing into leadership positions.

Participants discussed the co-chairmanship system as a model based on partnership between women and men in managing institutions, sharing responsibilities and making decisions. They noted that this approach provides an opportunity to move beyond traditional roles imposed on women and achieve meaningful participation across various fields.

The workshop also examined the situation of women in Lebanon and the social and economic challenges they face, as well as difficulties related to protection, independence and participation in public life. Participants stressed the need to raise awareness of women's rights and confront all forms of violence and discrimination.

The workshop featured contributions and interactive discussions during which participants exchanged experiences and perspectives on ways to combat violence. They also highlighted the importance of women's organizing, solidarity and learning from different experiences to strengthen women's presence and role in society.

Participants emphasized the need to continue dialogue meetings among women from diverse backgrounds to strengthen communication, exchange knowledge and promote joint efforts to defend their rights and uphold the values of freedom, justice and dignity.

The workshop stressed that combating violence is closely linked to women's struggle for their rights, freedom and independence, as well as ensuring their participation in decision-making and building a more just and equal society.

ANHA


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