Kallas: EU moves to strengthen relations with Syria

EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas announced that the European Union has proposed upgrading its relations with Syria, reaffirming its continued support for the transitional phase, economic recovery, reconstruction and creating conditions for refugees to return.

Kallas: EU moves to strengthen relations with Syria
WORLD-Middle East
16 November, 2026   22:27
NEWS DESK
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The European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, announced today that the bloc has proposed elevating its relations with Syria to the same level as its relations with other partners in the Mediterranean region.

Speaking ahead of the European Union Foreign Affairs Council meeting in Brussels, Kallas said discussions would address developments in Syria and the Middle East, noting that talks on Syria would focus on supporting the transitional phase and economic and social recovery.

During her visit to Beirut on October 8, Kallas had reaffirmed the European Union's continued support for Syria's reconstruction efforts and creating suitable conditions for refugees to return. She also stressed the importance of ensuring that the reconstruction process proceeds at a measured pace.

ANHA

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