طائرة روسية تحوم فوق ناحية تل تمر وقراها

تحوم في هذه الأثناء، طائرة روسية فوق ناحية تل تمر وريفها.
خبر 2022-05-26T00:08:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد به مراسلنا فإن طائرة روسية  تحوم في هذه الأثناء، فوق ناحية تل تمر وقراها

ANHA


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