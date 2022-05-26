طائرة روسية تحوم فوق ناحية تل تمر وقراها تحوم في هذه الأثناء، طائرة روسية فوق ناحية تل تمر وريفها. خبر 26 أيار 2022, الخميس - 00:08 2022-05-26T00:08:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد به مراسلنا فإن طائرة روسية تحوم في هذه الأثناء، فوق ناحية تل تمر وقراها ANHA إقرأ أيضاً طائرات تابعة للتحالف الدولي تقصف مواقع تابعة للمرتزقة أفادت معلومات أن طائرتين حربيتين للتحالف الدولي ق... قرى ريف منبج تتعرض للقصف يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الحلونجي ... طائرات حربية مجهولة في سماء عدد من مناطق شمال وشرق سوريا تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية مجهول...