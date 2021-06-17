شابات الطبقة يستنكرن هجمات الاحتلال ويعلنّ انضمامهن لحملة (انضموا لمعركة الحرية)

وألقي البيان أمام مقر اتحاد المرأة الشابة في المدينة من قبل الإدارية الشابة بيداء الخضر.

وجاء في نصه:

"ندين ونستنكر الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والعراق ومخيم مخمور ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والطفل بالتحرك الفوري ضد هذه الهجمات وإبداء تصريحات لإيقاف التدخل التركي في أراضي السوريين.

بصفتنا اتحاد المرأة الشابة بدأنا بحملة تحت عنوان "حتمًا سننتصر" واستمرت لعام كامل، تضمنت فعاليات ووقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات وحملات توعوية رفضًا للاحتلال التركي لأراضينا، واليوم نكمل طريقنا ونعلن عن انضمامنا إلى حملة "انضموا لمعركة الحرية".

وعاهد البيان الشهداء بالسير على خطاهم وإكمال مسيرتهم الثورية في جبال كردستان، واختتم بالقول "سنكمل حملتنا حتى نثبت للعالم أن إرادتنا سوف تنتصر بروح المرأة الشابة".

هذا وأعلنت حركة الشبيبة الثورية السورية في الـ 12 حزيران الفائت عن حملة (انضموا لمعركة الحرية)، من المزمع أن تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والمهرجانات والمسيرات والندوات.

(ع ص/س و)

ANHA