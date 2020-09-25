قسد تبدأ حملة بمشاركة برية وجوية للتحالف بريف دير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن البدء بعملية أمنية اليوم، بمشاركة برية من التحالف الدولي وتغطية من طائراتها، في منطقة وادي العجيج على الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور الشمالي، ضد خلايا مرتزقة داعش الإرهابي في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن قوات سوريا الديمقراطية وبمشاركة التحالف الدولي استهدفت الأنفاق التي تستخدمها خلايا مرتزقة داعش الموجودة في دير الزور، للاختفاء وإخفاء الأسلحة.

وبيّنت ، المصادر أن الحملة استهدفت طرقًا يستخدمها المرتزقة للتنقل وتهريب الأسلحة، لضرب أمن واستقرار سكان شمال وشرق سوريا.

(أ ب/هـ ن)

ANHA