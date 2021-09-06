مؤتمر ستار يهنئ بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

ويصادف، اليوم، الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وهنأت منسقية مؤتمر ستار بالمناسبة، خلال برقية تهنئة وصلتنا نسخة عنها.

وجاء في مستهل البرقية: "بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نهنئ في البداية شعبنا وجرحانا وعوائلهم وعموم الشعوب التي طالما أرادت أن تعيش بكرامة وإرادة حرة".

وأضافت منسقية مؤتمر ستار في برقيتها "الإدارة الذاتية الديمقراطية التي كانت نتاج ثورة ١٩ تموز للخلاص من الظلم والاضطهاد الذي كان ممارساً من قبل الأنظمة الدولتية مع بداية ربيع الشعوب، فتبنتها الإرادة الحرة والفكر الحر وأصبحت مثلاً يقتدى به في الشرق الأوسط والعالم أجمع كنموذج لإدارة ذاتية ومدنية تمخضت من رحم ثورة روج آفا وتبنتها إرادة وأخوة الشعوب".

ونوهت إلى "الدور الفعال للمرأة بمشاركتها في جميع المؤسسات وخاصة بتطبيق نظام الرئاسة المشتركة حيث كان لوجود المرأة في الإدارة الذاتية دوراً كبيراً في نشر مفهوم تحرر المرأة والمساواة بين الجنسين والعمل على تفعيل دور المرأة في صياغة الدستور وكتابة العقد الاجتماعي".

واختتمت بالقول: "باسم مؤتمر ستار نهنئ مرة أخرى كافة الشعوب التواقة للحرية وشعبنا المناضل وكافة العاملين في الإدارة الذاتية متمنّين النجاح والتوفيق في كل خطوة تعود بالفائدة لشعبها."

(س و)

ANHA