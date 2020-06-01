مساع لحل مشكلة نقص مياه الشرب في تل حميس

ومع اعتماد الأهالي بشكل رئيس على الغطاسات الكهربائية لاستخراج المياه الجوفية، يشكل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة إحدى أبرز المعوقات، أما نهر الأحيمر أحد أهم مصادر المياه السطحية فقد لوثت فضلات آبار النفط مياهه.

وغالباً يُشاهد في هذه الأوقات من كل عام في قرى ناحية تل حميس، التي تعاني من نقص في مياه الشرب، العشرات من الأهالي متجمعين حاملين براميل المياه على ظهور الحمير قاصدين بئراً خاصاً لأحد الأهالي في قرية زومة، أثناء توصيل التيار الكهرباء.

محمود الأحمد من أهالي قرية الكعيد في تل حميس كان بجانب بئر في قرية زومة يملأ الماء، أوضح: "هناك 400 أسرة تتجه يومياً إلى قرية زومة لتأمين مياه الشرب، كونها لا تستطيع شراء الماء من الصهاريج المدنية".

ويلاقي أهالي ريف تل حميس صعوبة في تأمين مياه الشرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتعطل غاطس البئر الرئيسي.

وفي قرية العبيدو التابعة لبلدة أبو جرن يعاني الأهالي من نفس المشكلة، وتسعى بلدية الشعب في تل حميس إلى تأمين المياه لهم عبر الصهاريج، وأثناء دخولهم إلى القرية يُسارع الأهالي لجلب الأواني والبراميل لتعبئتها.

وتوضح فاطمة الخابور من أهالي قرية العبيدو بأنهم لا يستطيعون شراء الماء بشكل يومي، لأن تكلفة صهريج ألف لتر ماء تصل إلى 3000 ل.س (أي 5 براميل).

وبحسب لجنة المياه في ناحية تل حميس فإن السبب الرئيس في نقص مياه الشرب هو انقطاع التيار الكهربائي في الناحية لساعات طويلة، حيث أن جميع الآبار تعمل على التيار الكهربائي.

كما بيّنت لجنة المياه أن السبب الآخر لنقص المياه في ناحية تل حميس هي بُعد المياه الجوفية عن سطح الأرض، واهتراء شبكات مد المياه، وعدم تعاون الأهالي مع اللجنة ودفع الجباية المترتبة عليهم التي تساهم إلى حدٍ ما في صيانة الأعطال.

وأوضحت لجنة المياه أنها تقوم بصيانة غواطس المياه بحسب الإمكانات المتوفرة لديهم، وتوقف عملهم في الآونة الأخيرة نتيجة جائحة كورونا وحظر التجوال.

وبحسب الرئيسة المشتركة للجنة الكهرباء في تل حميس إيمان الحسين فإن: "سبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة هو وجود عطل في عنفات محطة السويدية التي تُغذي الناحية بالتيار الكهربائي، وتعمل ورشات اللجنة على إصلاح العطل، وليس لدينا أية معلومات عن توقيت الانتهاء من التصليح".

(أ ب)

ANHA