مقتل خمسة انتحاريين بعملية أمنية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، عن مقتل خمسة انتحاريين بمحاصرة وكر لهم جنوب غربي بغداد، مؤكدةً مقتل مقدّم وإصابة جندي أثناء العملية، بحسب ما ذكرت السومرية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية (خلية الصقور، استخبارات بغداد) بالاشتراك مع طائرة مُسيّرة مِن التحالف الدولي، وبإسناد من الفوج الأول في اللواء 54 عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "تمكنت خلالها من محاصرة وكر مهم يوجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر واستطاعت القوة مِن قتل جميع الإرهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله".

وأشارت الخلية إلى أنه "أسفرت هذه العملية عن أيضًا استشهاد ضابط برتبة مقدم مِن الفوج الأول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكي لخلية الصقور".

(ش ع)