مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  23-9-2021

أكد قائد مجلس تل تمر العسكري دمهات بروسك، بأن قواتهم ستدافع عن المنطقة وستفشل كافة الهجمات التركية، مشيراً إلى أن القوات الروسية وقوات حكومة دمشق تلتزم الصمت رغم خسائرها ولا تستطيع الدفاع إلا "بقرار روسي". (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي بدير الزور، أن عموم مناطق دير الزور شهدت تطوراً ملحوظاً من الناحية الأمنية، بعد تكثيف الجهود من قبل كافة تشكيلات الأمن الداخلي للقضاء على الإرهاب والجريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

حمّل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، حميد العبد، التحالف الدولي والضامن الروسي، مسؤولية استمرار تركيا بجرائمها ضد شعوب شمال وشرق سورية، ومتابعة مخططاتها لتغيير ديمغرافية المنطقة، مشدداً على أن المقاومة مستمرة حتى تحرير آخر شبر احتلته تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

ناشدت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة بيريفان درويش الأهالي الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونوهت إلى احتمال فرض حظر التجوال في المنطقة في حال استمر الوضع على حاله. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة إبراهيم المحمد ان الاعتراف بالإدارة الذاتية هو حق مشروع لجميع مكونات شمال وشرق سوريا، وعلى المجتمع الدولي والقوى السياسية دعم مفهوم الإدارة الذاتية كونها تعتبر مشروعا للحل السياسي للأزمة في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان العرب والكرد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وبالأخص ناحية عين عيسى، وقالوا" لا تستمر بمسلسل الدم، لولا الصمت الدولي المخزي".(مرفق بالصور والفيديو).

يرفض مهجرو عفرين القاطنين في مخيم برخدان (المقاومة) بالشهباء العودة الى عفرين والعيش تحت مظلة الاحتلال التركي وعبيده من المجلس الوطني الكردي ENKS الذين يحاولون أن يغرروا بالأهالي للعودة في ظل الجرائم المستمرة للاحتلال والمرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

استنكرت أسر الشهداء في مقاطعة كوباني اغتيال المناضل شكري سرحد، واعتبرته عملاً جباناً، وطالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بتوضيح موقفه من عملية اغتيال المناضل شكري سرحد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

اعتبر سياسيون وحقوقيون صمت المجتمع الدولي حيال استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع تعاوناً مع الاحتلال، وأكدوا على ضرورة تشكيل لجنة قانونية للبحث في انتهاكات تركيا المخالفة للقوانين الدولية وإصدار قرار بحقها لمعاقبتها على جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تتعمّق الأزمات أكثر فأكثر في مناطق سيطرة حكومة دمشق مع فقدان المحروقات والأغذية، وما زال الناس يتذكرون الشتاء الماضي وكيف قضوه في الظلمة والبرد، ويخشون أن يكون شتاء هذا العام أقسى عليهم، مع وجود حكومة تحاربهم في لقمة عيشهم، وتترك المجال أمام الحيتان الكبيرة لابتلاع ما تبقّى من كرامة الشعب السوري. (مرفق بالصور).

المرأة

دعت عضوات في منظمات نسائية إلى نضال شامل ومتكامل في إطار حملة "حان وقت الحرية" الهادفة إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأكدن استمرار فعالياتهن في هذا الإطار. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يقدم كومين المسرح عروضه للأهالي في شوارع مدن شمال وشرق سوريا. وقال عضو كومين المسرح كاوا فتاح "أحب الناس عروضنا كثيراً. سننقل هذه المسرحيات إلى القرى أيضاً ونقوم بإيصال المسرح إلى المجتمع بأسره".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مؤخرًا، خطة بشأن التعامل مع غزة، ترتكز على مقايضة الاقتصاد والانفراجة المعيشية في قطاع غزة، مقابل تحقيق الأمن مع إسرائيل، فيما شكك خبراء في جدوى الخطة وإمكانية تحقيقها.

ANHA