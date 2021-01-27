مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة حاشدة تنديداً بالتهديدات التركية على ناحية ديرك وقضاء شنكال، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يحتفل أهالي مقاطعة كوباني بالذكرى السنوية السادسة لتحرير كوباني من داعش والسابعة لإعلان الإدارة الذاتية فيها، في ساحة الشهيد عكيد، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الإداري في قوى الأمن الداخلي في دير الزور، أحمد الجاسم، إن قوى إقليمية ومجموعات مرتزقة تسعى إلى ضرب الأمن في دير الزور، بهدف النيل من مشروع الأمة الديمقراطية، كما أكد أن قوى الأمن الداخلي اتخذت سلسلة إجراءات أمنية لتعزيز أمن الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد اتحاد المهندسين في مقاطعه الجزيرة كونفراسهم في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح أهالي الحسكة أن التهديدات التركية الجديدة على مدينة ديرك وشنكال، هدفها احتلال المنطقة وتغيير ديمغرافيتها، وطالبوا الأحزاب الكردية بوحدة صفها لوقف جميع تلك التهديدات. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح مثقفو الحسكة أن فلسفة القائد عبدالله أوجلان هي الحل الأفضل لرسم مستقبل جديد في الشرق الأوسط، مؤكدين أن "ما تحقق من مكتسبات كانت بفكره"، معتبرين هذا الفكر "ميراثًا لكافة الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تخرج نساء مدينة الرقة في مظاهرة استنكاراً لجريمة اغتيال سعدة الهرمس وهند الخضير، من دوار الإطفائية وسط مدينة الرقة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلى أمهات الكريلا بياناً في ناحيه كركي لكي، حيال التهديدات التركية على ناحيه شنكال وديرك، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أفادت محامية القائد عبدالله أوجلان أن السلطات التركية تشدد العزلة في سجن إمرالي، مما يعني استمرار حالة الحرب، وأضافت: "في الأعوام الأخيرة تم تشديد العزلة، وهذا يشير إلى استمرار سياسات اللاحل التي تنتهجها الدولة التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوات في حركة المجتمع الديمقراطي إن الجرائم التي تستهدف المرأة لن تنال من إرادتهن، وأنهن سوف يواصلن المقاومة حتى القضاء على المرتزقة ووضع حد لجرائمهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- أوضح شبيبة ناحية الدرباسية أنهم "سيقاومون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في خندقٍ واحد ضد الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- مع قرب الأزمة السورية من إنهاء عامها العاشر، عادت محافظة درعا إلى الواجهة مجددًا بعد التحشيدات الأخيرة لقوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة الموالية لإيران، ويؤكد المحلل السياسي السوري غياث نعيسة أن ما يجري هناك يعكس التجاذبات الجارية بين القوى المتدخلة في البلاد. (مرفق بالصور).

- أكد وجهاء عشائر دير الزور أن واجب الدفاع الذاتي حق على الجميع، باعتباره ضرورة للذود عن المنطقة في ظل كل ما تشهده من محاولات استهداف للأمن والاستقرار، مرحبين بقرار مكتب الدفاع المتعلق بتكليف أبناء دير الزور بواجب الدفاع الذاتي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- طالب وجيه عشيرة النعيم، علي الشيخ الصالح، العشائر العربية بالانتفاض في وجه الاحتلال والوقوف إلى جانب قسد، مؤكدًا أنها "تمثلهم، كونها القوة الوحيدة التي دافعت عن المنطقة وحررتها".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA