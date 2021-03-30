محكمة إيرانية تصدر حكمًا بالسجن 15عامًا على سياسي كردي

اعتقلت قوات النظام الإيراني حسين كامنكر في السابع من أيار 2019 في مدينة كرمان شرق كردستان، وبعد عامين من الاعتقال حكمت محكمة تابعة للنظام الإيراني على كامنكر بالسجن مدة 15عامًا.

وبحسب تقرير لجمعية حقوق الإنسان الكردستانية، فإن ما يسمى الفرع الأول لمحكمة الثورة قد أبلغ محامي الدفاع وعائلة السجين السياسي الكردي حسين كامنكر أثناء مراجعتهم له في السابع عشر من آذار 2021، أن “حسين حكم عليه بالسجن 15عامًا”.

ووفقًا للمصدر نفسه، فقد حكم على حسين بالسجن 15 عامًا بتهمة “محاربة الله والفساد في الأرض” وعضوية حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).