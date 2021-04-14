مع دخول الحظر الكلّي حيّز التنفيذ دعوات إلى الالتزام بإجراءات الوقاية

دعا عدد من أهالي مدينة الرقة إلى الالتزام بقواعد الحظر الكلّي، وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وخصوصًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

تزامن الحظر الكلّي الذي فرضته الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تزداد حركة الأهالي في الأسواق.

أهالي مدينة الرقة دعوا إلى التزام المنازل واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للمساهمة في تقليل عدد الإصابات.

المواطن محمود المرزوق والذي كان يجلب الدواء من الصيدلية دعا كافة الأهالي بأخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والالتزام بقرارات الحظر الكلي.

محمود المرزوق أشار إلى عدم التزام بعض الأهالي بالإجراءات الوقائية، وحث الأهالي على ارتداء القفازات الطبية والكمامات التي من شأنها التقليل من أعداد الإصابات.

من جانبه، شكر المواطن محمد النائي الإدارة الذاتية على قرار الحظر الكلّي في المدينة، واعتبره قرارًا يصب في مصلحة الأهالي، داعيًا كافة الأهالي إلى الالتزام بإجراءات الحظر "لأن الوباء خرج عن السيطرة".

كما أشار محمد إلى الدور الذي يقع على عاتق الآباء والأمهات في توعية أطفالهم وإرشادهم إلى سبل الوقاية والنظافة، وقال "الموجة الجديدة من الوباء أخطر بالمقارنة مع الموجات السابقة، لذا يجب على كافة الأهالي عدم الاستهتار بهذا المرض الخطير".

الطبقة

وفي مدينة الطبقة استقبل الأهالي الحظر الكلي بمزيد من الالتزام، والدعوة إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء.

وبدورها وزعت قوى الأمن الداخلي نقاطها في الطرق الرئيسة والفرعية لمنع التجمعات وضبط حركة مرور الأهالي.

المواطن محمد الابراهيم قال "إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الذاتية كانت خطوة إيجابية من أجل السيطرة على هذا الفيروس وحرصًا على صحة المواطنين".

أما المواطنة خديجة المحمد فقالت إن "اتخاذ قرار الحظر من قبل الإدارة كان خطوة صائبة بسبب خروج الفيروس عن السيطرة".

وطالبت خديجة المحمد "جميع المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والقفازات حرصًا على سلامتهم.

ومن جانبه، أشار المواطن هشام محمد العلي إلى "أن هذه الخطوة إيجابية من أجل صحة المواطن والسيطرة على تفشي هذا المرض القاتل".

وأوضح هشام العلي أن هذا الفيروس يتنشر بسرعة كبيرة وأن الحظر جاء لصالح المواطنين وليس ضدهم.

ويذكر أن قرار الحظر الكلّي استثنى محال بيع المواد الغذائية وأسواق الخضار ليتمكن الأهالي من تأمين مستلزماتهم اليومية.

(كروب/ك)