خلال منتدى...الشبيبة يؤكدون على ضرورة رفع سوية النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

المنتدى حضره شبيبة مناطق الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور، وعقد في صالة الاقتصاد بمدينة الطبقة.

وفي بدايته تحدث الإداري في اتحاد الشبيبة بمنبج أحمد جميلي، الذي رحب بالمشاركين وتحدث عن أهداف المنتدى وضرورة لعب الشبيبة لدورهم في المرحلة التي تمر بها المنطقة.

تلا ذلك حديث عضو حزب سوريا المستقبل جاهد حسن، عن الفكر الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان ومبادئ الأمة الديمقراطية التي بنيت على أسس أخلاقية حرة.

حسن تطرق إلى مقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي والمقاومة التي تبدى في شمال وشرق سوريا، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع المكونات لطرد المحتلين وإفشال مشروع تركيا الاحتلالي والاستيطاني .

حسن أشار إلى أن وحدة الشعوب ورفع سوية النضال هما أساس تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، والانتفاض في وجه الاحتلال التركي.

وشرح أيضاً عن حقيقة حياة القائد ومن أين أسس فكره وفلسفته، من القرية ووصولاً للمدينة وكيف أصبحت الدول الرأسمالية متخوفة بعد طرح القائد فلسفته وفكره لإنقاذ الشرق الأوسط من العنصرية والاستبداد وإعطاء الشعوب حقها بتعبير حر".

وفي ختام حواره ذكر حسن قول القائد عبد الله أوجلان "من يريد أن يكون ثورياً حقيقياً عليه أن يبحث في التاريخ ويجب عليه التعمق به وهذه الحقيقة هي إحدى خصائص المناضل الثوري لمعرفة العالم أكثر ".

وبعدها تم النقاش حول بعض البنود وهي:

1-أسباب المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد وضد مشروع الأمة الديمقراطية

2-ما هو دور الشباب في صد تلك المؤامرة على المناطق وإطلاق سراح القائد

ومن ثم فتح باب الحوار أمام المشاركين من المرأة الشابة والشبيبة الثورية لطرح الحلول التي تقع على عاتق حركة الشبيبة الثورية .

وطرح المشاركون آراءهم التي أكدت على أن للشبيبة الدور الأساسي في المرحلة التي تمر بها المنطقة، وأنهم النواة الأساسية لأي مشروع ديمقراطي في الشرق الأوسط، وعليهم رفع سوية النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وفي الختام قرئ البيان الختامي من قبل الإداري للشبيبة الثورية في منبج أحمد جميلي حيث جاء فيه المخرجات النهائية للمنتدى:

أن تكون حرية القائد أوجلان الجسدية أساساً لكل أعمال حركة الشبيبة الثورية نشر فكر القائد عبد الله أوجلان أكثر من خلال تكثيف المحاضرات والاجتماعات الجماهيرية توزيع بروشورات عن حقيقة القائد في كافة المناطق المحررة تكثيف الدورات الفكرية والعسكرية المغلقة والمفتوحة لتدريب أكبر عدد من الشباب والشابات الإيمان بحرية المرأة هو أساس من فكر القائد وتطبيقها على أرض الواقع افتتاح مخيمات صيفية للتعريف بالقائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية واستراتيجية الثورة

(س ك/سـ)

ANHA