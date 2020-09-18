هولندا تحضر دعوة قضائية ضد حكومة دمشق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالة إلى البرلمان يوم الجمعة، نقلتها وكالة رويترز، أن بلاده بصدد إعداد قضية في أعلى محكمة في الأمم المتحدة ضد حكومة دمشق، وستسعى هذه القضية، بحسب الرسالة، إلى محاسبة حكومة الرئيس بشار الأسد بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقالت الوكالة، بأنه تم إبلاغ دمشق بالخطوة القانونية.

وأضاف ستيف بلوك "أعلنت هولندا اليوم، قرارها تحميل سوريا المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب وذلك بموجب القانون الدولي".

وتستشهد الرسالة بالتزام سوريا بدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.

(م ش)

ANHA