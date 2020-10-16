​​​​​​​نساء حلب يتظاهرن تنديداً بالعزلة المشددة على القائد أوجلان

نظم مؤتمر ستار في حلب تظاهرة متفرقة لنساء احياء الشيخ مقصود والاشرفية استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان، تحت شعار" المرأة تريد حرية القائد".

وارتدت النساء المشاركات الباس الفلكلوري وهن يقرعن الطبول، وسط هتافات تحي مقاومة ايمرالي، ورافعات صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

تجمع المتظاهرات في القسم الشرقي من الحي أمام موقف انطلاق السيارات، وفي القسم الغربي أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية وفي قسم الاشرفية أمام بيت المرأة، وانطلقت المظاهرات المتفرقة وجابت الشوارع الرئيسية للأحياء والتقين جميعاً في ساحة الجبانات بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

هناك وقفت المتظاهرات دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل سعاد حسن التي أكدت استمرار المقاومة حتى تحرير القائد عبد الله اوجلان.

وأشارت سعاد بان أعداء الكرد منذ التاريخ يعملون على كسر إرادة الشعب الكردي إلا أن القائد عبد الله اوجلان عمل على تحرير الشعوب من الأنظمة الاستبدادية بفكره وفلسفته لهذا سعت الدولة التركية من خلال استمرار المؤامرة على فرض العزلة المشددة على أوجلان.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة ايمرالي وتنادي بحرية أوجلان.

(كروب/ل)

ANHA