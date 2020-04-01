​​​​​​​مسؤولون عراقيون: قائد فيلق القدس الإيراني زار بغداد لتوحيد الكتل لتشكيل حكومة

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولون عراقيون قولهم أن قائد فيلق القدس الإيراني الجديد، إسماعيل قأني، وصل إلى بغداد هذا الأسبوع في ظل فشل الكتل العراقية بالتوافق على تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح المسؤولون أن إسماعيل قأني، وصل إلى بغداد مساء الاثنين، في أول زيارة رسمية علنية له إلى العراق منذ أن خلف قاسم سليماني. وجاء وصوله إلى مطار بغداد وسط حظر تجول مستمر منذ أيام في العراق لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تعليق الرحلات من وإلى البلاد.

وبعد وصوله، غادر قأني المطار تحت حراسة مشددة في موكب من ثلاث سيارات. وقال مسؤولون إن قأني التقى عدد من الزعماء من بينهم هادي العامري، ورئيس حركة الحكمة عمار الحكيم، وكذلك الرئيس برهم صالح.

وقال مسؤول سياسي شيعي بارز طلب عدم نشر اسمه لوكالة "أسوشييتد برس": "هذا هو أول اختبار له لمعرفة ما إذا كان سينجح في توحيد الموقف الشيعي مثلما فعل سليماني".

المصدر: وكالات