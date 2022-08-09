​​​​​​​خلال مراسم عزاء شهداء هجوم الصناعة.. الأهالي: لن تهزمنا الهجمات وسنواصل نضالنا

قدّم اليوم أهالي مقاطعة قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية واجب العزاء لذوي شهداء سقطوا في هجوم مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على منطقة الصناعة بمدينة قامشلو في الـ 6 آب الجاري والذي أسفر عن استشهاد أحد أعضاء مؤسسة الانضباط العسكري (روخاز عامودا) و3 أشخاص آخرين، بينهم طفلان (أحمد علي حسين، آهنك أكرم حسين).

ونصبت خيمة عزاء الطفلين (أحمد علي حسين، آهنك أكرم حسين)، والشهيد شمدين شمدين أمام مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، نجاح سليمان، كلمة استذكرت في بدايتها جميع شهداء الحرية، وقالت: "رفع الاحتلال التركي من وتيرة هجماته على شمال وشرق سوريا نتيجة لهزيمته أمام مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع الذين يناضلون بالإمكانيات البسيطة لديهم ويهزمون العدو".

نجاح أوضحت أن الاحتلال التركي يهدف إلى كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا من خلال هجماته على المنطقة، مؤكدة: "الاحتلال التركي يسعى إلى كسر إرادة شعبنا من خلال هجماته، ولكن لن يتحقق هدفه لأن الشعب الذي قاوم منذ 11 عاماً لن يكسره شيء، وليفتخر آباء وأمهات شهداء حي الصناعة بهذه الشهادة العظيمة".

وشددت نجاح سليمان في ختام حديثها على ضرورة تكاتف شعب شمال وشرق سوريا ودعم قواتهم العسكرية في المقاومة ضد الهجمات التركية، فواجب علينا نحن أمهات الشهداء مواجهة الاحتلال والدفاع عن أرضنا".

'سنقف ضد هذه الهجمات وسنواصل مقاومتنا'

بدوره، بيّن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، مسعود داوود أن وجود الأهالي اليوم تحت خيمة المقاومة هذه هو بحد ذاته نصر بالنسبة للمنطقة، قائلاً: "عاشت مدينة قامشلو مرة أخرى ألم آخر بفقدانها لمواطنيها، ولكن الشعب الذي وضع أساس الإنسانية وجعل من الموت حياة لن يهزمه هذه الهجمات وسيحقق الحرية لنفسه".

وأضاف إن "صمت الدول الإقليمية حيال مجازر وهجمات الاحتلال التركي دليل على الشراكة معه"، مشدداً "على شعبنا أن يعلم أننا سندفع ثمناً غالياً لكن سنقاوم ونواجه كافة الهجمات التي نتعرض لها".

قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للدفاع عن المنطقة

من جانبه، قدم عضو قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان العزاء لذوي الشهداء، مستذكراً من خلال حديثه مقولة القائد عبد الله أوجلان عن الشهادة، قائلاً: "الشهداء هم قادتنا المعنويون، بفضل تضحيات الشهداء نعيش اليوم بأمان واستطعنا رفع الظلم عن شعبنا، فأننا لا نهاب الموت ولكن نخاف أن يعيش شعبنا تحت الظلم".

زيدان محمد أكد أن العدو لا يميز بين المكونات "فقبل يومين شيعنا اثنين من المكون العربي والآن نودع شهداءنا من المكون الكردي وهذا دليل على أنه لا يميز بين المكونات فهو يسعى لاحتلال مناطقنا ونهب خيراتنا، ولكن نحن قوات سوريا الديمقراطية على جاهزية تامة للدفاع على مناطقنا ومكتسبات ثورتنا".

كفاح مقاتلي الحرية سيحقق النصر

أما في ناحية عامودا، قدّم المئات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها واجب العزاء لذوي عضو مؤسسة الانضباط العسكري، الشهيد روخاز عامودا (مظلوم أسعد) وذلك أمام منزل الشهيد الواقع غرب الناحية.

وزينت خيمة العزاء بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء، وهناك بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا عادل ملا أمين، كلمة أوضح من خلالها أن "بفضل كفاح مقاتلي الحرية الذين يقومون بحماية مكتسبات شعوب المنطقة أمام هجمات الاحتلال التركي ومجازره بحق المدنيين، ودماء الشهداء سنحقق النصر وندحر الاحتلال".

وبيّن أن "الشهادة مرتبة عليا لن ينالها غير المتمسك بأرضه، واليوم يستمر أبناء شمال وشرق سوريا بالمقاومة والتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته من أجل حماية مكتسبات هذه الأرض"، مضيفاً: "تكاتفنا ومقاومتنا وتمسكنا بأرضنا هو بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي طوّر حركة حرية كردستان داخل سجن إمرالي منذ ما يقارب ٢٣ عاماً".

عادل ملا أمين اختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تكاتف الأهالي وأن يكونوا على جاهزية تامة أمام هذه الهجمات وجرائم الاحتلال التركي القذرة.

(كروب/ آ)

ANHA