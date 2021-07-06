​​​​​​​إعادة تأهيل 8 مدارس في ريف دير الزور الشرقي

أقيم اليوم حفل الفني في مدرسة المزرعة في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي بمناسبة الانتهاء من إعادة تأهيل 8 مدارس.

وحضر الحفل أعضاء مكتب غرانيج التربوي والكادر التربوي من معلمين ومعلمات المنطقة ومجمع الفرات التربوي بالإضافة إلى عشرات الأطفال الذين يرتادون المدارس.

وتخللت الاحتفالية كلمات ترحيبية بالإضافة إلى تقديم عروض غنائية ومسرحية وفقرات غنائية قدمتها كل من فرقة براعم مزرعة غرانيج وأطفال الفرات.

والمدارس المستهدفة في عملية التأهيل هي إعدادية حلاوة وثانوية الفرات وإعدادية الفرات ومزرعة غرانيج حيث تم تسليمها اليوم للجهات التربوية المعنية. فيما سيتم غداً تسليم مدارس وصل غرانيج وشرق غرانيج والبحرة الشرقية والغربية غداً.

وتعرضت العديد من المدارس لتدمير كلّي أو جزئي خلال سيطرة مرتزقة داعش على دير الزور وريفها، فيما تواصل الإدارة المدنية مساعيها لإعادة ترميم المدارس وتأهيلها.

(ث ع/ك)

ANHA