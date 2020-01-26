​​​​​​​بِدءْ الفصل الثاني من الدوام المدرسي في الشهباء

فتحت المدارس أبوابها اليوم لأبناء إقليم عفرين المهجرين في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019ـ2020، وتوافد طلاب المراحل الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى المدارس لاستكمال عامهم الدراسي.

وكانت لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطي أنهت امتحانات الفصل الأول بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير، وبدأت العطلة الانتصافية، وخلال العطلة تم توزيع الجلاء المدرسي على الطلبة بتاريخ 12كانون الثاني/يناير.

عاد الطلاب إلى دوامهم المدرسي في الفصل الثاني، وعلى الرغم من أنهم يتلقون تعليمهم في مدارس شبه مدمّرة وتفتقر إلى المستلزمات المدرسية، إلا أن الطلاب يواصلون التعلم بلغتهم الأم.

المعلمة في مدرسة قرية تل شعير التابعة لناحية فافين في مقاطعة الشهباء مريم خان قالت:" الطلاب يقبلون بحماس على الدراسة رغم ظروف الهجرة القسرية، ورغم قلة الإمكانات".

وأشارت المعلمة مريم إلى أن الفصل الدراسي الأول انتهى بنجاح، وأبدى الطلاب استجابة جيدة للتعلم وتفوقوا في دراستهم، وتمنت أن يستكمل الطلاب دراستهم العام المقبل في عفرين.

الطالبة المُهجّرة من عفرين والتي تقطن في قرية تل شعير عائشة حسن تدرس في الصف السادس، أكدت أيضاً إصرارها على مواصلة دراستها رغم ظروف التهجير القسري، وتمنت أن تستكمل دراستها العام المقبل في عفرين.

(م ح/ك)