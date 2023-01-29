​​​​​​​انطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا

برعاية هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع اتحاد غرفة المهندسين في شمال وشرق سوريا، ومركز الفرات للدراسات، ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، وجامعات روج آفا، والشرق، وكوباني، انطلقت، أمس السبت، فعاليات اليوم الأول للمنتدى الهندسي الأول لشمال وشرق سوريا بمشاركة 140 ممثلاً/ـة من مؤسسات الإدارة الذاتية والمهندسين والأكاديميين.

وبدأت أعمال اليوم الثاني والأخير، اليوم الأحد بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم بدأت الجلسة الرابعة بعنوان "التراث العمراني للمنطقة وكيفية الحفاظ عليه ووضع نظام عمران يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية" يديرها الدكتور في الآثار بمركز الفرات، سليمان إلياس.

وتتضمن الجلسة ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول؛ بعنوان "العمارة الطينية في المنطقة" يلقيه المهندس المعماري في مصر، حنا نعيم حنا، المحور الثاني؛ بعنوان "النظام العمراني الملائم لفلسفة الأمة الديمقراطية" يلقيه الرئيس المشترك لبلدية باتمان في باكور كردستان نجدات أتالاي، المحور الثالث؛ بعنوان "التخطيط الحديث للمدن" يلقيه المهندس المدني ورئيس الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، أحمد خليل.

أما الجلسة الخامسة؛ بعنوان "تجارب بلديات والتطور التكنولوجي" تديرها نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، بيريفان عمر، وتتضمن أربعة محاور؛ الأول بعنوان "مناقشة تجربة البلديات في الإدارة الذاتية" يلقيه المهندس الميكانيكي والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها، محمد خير شيخو، أما الثاني فسيتم مناقشة تجربة بلديات إقليم الباسك، بلدية غالداكو وبلدية أرنتريا من قبل المهندس المعماري في إقليم الباسك، لينغو هرناندو والناشطة الاجتماعية والسياسية آزبيا أوتاغي، والمحور الثالث سيتم فيه النقاش على الطاقة والعمارة الذكية من قبل المهندس المعماري في جامعة روج آفا، خالد فتاح.

أما المحور الرابع، فسيتم فيه "مناقشة نظم المعلومات الجغرافية" من قبل المهندسة المدنية ورئيسة قسم المكتب الفني في منبج، آلاء كسمو.

ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى مساء اليوم، بجملة من التوصيات والنتائج.

(م ح)

ANHA