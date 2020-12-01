​​​​​​​السفيرة الأمريكية في الناتو: اقتناء أنقرة للصواريخ الروسية وتورطها في قره باغ يهدد وحدة التحالف

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو لصحيفة ذا ناشيونال الإمارتية قبيل قمة وزراء خارجية الناتو في بروكسل، إن نشر صواريخ روسية الصنع داخل دفاعات الناتو غير مقبول، وسيكون له عواقب على تركيا.

وأضافت: "فكرة أنه يمكنك وضع نظام دفاع صاروخي روسي الصنع في منتصف تحالفنا هي فكرة خارجة عن الحدود، لقد أخبرنا أنقرة مرارًا بذلك"، وقالت إن الوقت لم يفت بعد لتراجع تركيا عن الصفقة مع روسيا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، وقّعت تركيا وروسيا اتفاقًا بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء صواريخ إس -400 الروسية الصنع، والذي تضمن أربعة أقسام للنظام، لكل منها تسع قاذفات صواريخ، وتم تسليم المنظومة لتركيا في تموز/يوليو 2019 لكنها لم تقم بتفعيلها بعد.

ومنعت الولايات المتحدة بيع الطائرة المقاتلة إف-35 إلى تركيا ردًّا على هذا الاستحواذ، وتقول واشنطن إن نظام الصواريخ الروسي يمكن أن يحصل على معلومات حول تكنولوجيا هذه الطائرة.

وحث المشرعون في الكونغرس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معاقبة تركيا لشرائها الصواريخ بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا (CAATSA).

كما قالت كاي بيلي هاتشينسون: "إن بحث تركيا عن الهيدروكربونات في الأراضي المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتورطها في نزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قره باغ المتنازع عليها يمثلان إشكالية لوحدة حلف الناتو".

(م ش)