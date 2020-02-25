دعوات أمريكية لنقل إنجرليك إلى جورجيا وواشنطن تتراجع عن سحب قواتها من إفريقيا

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى العلاقات الأمريكية التركية, بالإضافة إلى الوجود الأمريكي في إفريقيا, وإلى خطط الناتو في العراق.

واشنطن ايكسامينار: يتعين على الولايات المتحدة التفكير في نقل قاعدة إنجرليك الجوية إلى جورجيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع أبرزها العلاقات الأمريكية التركية, وفي هذا السياق قالت مجلة واشنطن ايكسامينار الأمريكية: "في مواجهة المصالح الاستراتيجية المتباينة في السنوات الأخيرة مع تنامي نفوذ أنقرة وإيران في المنطقة، ينبغي على واشنطن أن تفكر في نقل قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا إلى جورجيا".

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تدرس التوسع الروسي في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية التي تمتد إلى ما وراء أوروبا الشرقية.

كانت الأسئلة تلوح في الأفق حول مستقبل قاعدة إنجرليك، التي تستضيف الرؤوس النووية الأمريكية على بعد حوالي 100 ميل من الحدود التركية مع سوريا، وسط توترات حادة بين واشنطن وأنقرة.

ويمكن أن تقدم جورجيا قاعدة فزياني الجوية العسكرية (قاعدة سوفيتية سابقة) كموقع محتمل لبناء قاعدة جوية عسكرية أمريكية، لموقع القاعدة وبنيتها التحتية باعتبارها إمكانات للعب دور أكبر في مساعدة واشنطن في تعزيزها.

واشنطن تايمز: البنتاغون يرد على شكاوى الكونغرس بشأن الانسحاب من إفريقيا

وحول الانسحاب الأمريكي من إفريقيا قالت صحيفة واشنطن تايمز: "يطمئن وزير الدفاع مارك إسبر المشرعين المتوترين على أنه لا يوجد أي سحب للقوات الأفريقية قيد التنفيذ، بعد أن حصل رد فعل كبير في الكونغرس.

وفي محادثة هاتفية شخصية بين إسبر ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جيمس إينهوفي يوم الاثنين، أخبر إسبر أنه لا يعتزم خفض وجود القوات الأمريكية في القارة، على الرغم من استراتيجية البنتاغون المعلنة، المتمثلة في إعادة تركيز قواته على مواجهة التحدي الذي تشكله الصين وروسيا.

وانتقد المشككون المحليون مثل إينهوفي وحلفاء أجانب مثل فرنسا إعادة الانتشار في وقت يبدو أن الجماعات الجهادية مثل الدولة الإسلامية تعيد تنظيمها، وترتد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ذا ناشيونال الإماراتية: توسع الناتو في العراق هو اختبار لخططها في الشرق الأوسط

أما بخصوص توسيع حلف الناتو لمهامه في العراق قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تبدو أهداف الحلف الأطلسي في الشرق الأوسط التي تحاصرها الانقسامات الداخلية، والضغط من واشنطن غير مؤكدة".

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ هذا الشهر أن الحكومة العراقية قد وافقت على توسيع مهمة التحالف الأطلسي لتدريب القوات المسلحة العراقية.

لا تزال المعالم التشغيلية لعمل الناتو في العراق غير مؤكدة، امتنع ستولتنبرغ عن تحديد عدد المستشارين المتوقع نشرهم في الواقع، يبدو أن جزءاً كبيراً مما يمكن أن يدخل تحت تسمية حلف الناتو يتكون من موارد تعهدت بها بالفعل الدول الأوروبية، من خلال التحالف العالمي ضد داعش.

على الرغم من التكهنات في المنطقة، فإن الآثار المترتبة على بيان ستولتنبرغ هي سياسية أكثر منها عسكرية، والسياسة وراء القرار لا علاقة لها بالشرق الأوسط نفسه، بقدر ارتباطها بالوضع الهش للسياسة الأوروبية والعلاقات الأمريكية الأوروبية.

وقد أشار مسؤولو الناتو إلى أن هذا التوسع في العراق يُقصد به كتدبير احترازي في إعادة تصور أوسع لمشاركة التحالف مع الشرق الأوسط.

ويأتي هذا بعد ثلاث سنوات من الضغط الأمريكي المكثف في هذا الاتجاه، بعد وصفه لمنظمة حلف شمال الأطلسي بأنها منظمة "عفا عليها الزمن".

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء الأخرى على التكيف من خلال المساهمة أكثر في عمليات مكافحة الإرهاب، والتي تعدّ ذات أولوية كبرى من وجهة نظر واشنطن, وكرر ترامب وجهة النظر هذه في كانون الثاني الماضي بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، عندما دعا شركاء الناتو "للمشاركة بشكل أكبر في الشرق الأوسط".

(م ش)