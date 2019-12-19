تكريم أبطال موسم عام 2019 لكرة القدم في منبج

وحضرَ العشراتُ من الرّياضيّين في مدينة منبج وريفها حفلَ التّكريم الّذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت تلاه عرض رياضيّ قدّمه أطفال أكاديميّة أبو أيوب الرّياضيّة، تضمّنت عروضاً في رياضة الجنباز والتايكوندو.

ومن ثمّ وزّعت الجوائز الفرديّة وأوسمة التّكريم على أفضل لاعبي كرة القدم والحرّاس والحكّام، كذلك المدرّبون لعام 2019م، ومن ثمّ توّج بطل دوري الدّرجة الثّانية في مدينة منبج وريفها فريق الجوهرة وتسلّم كأس الدّوري، يذكر أنّه انتزع فريق الاتّحاد لقب بطل دوري الدّرجة الأولى لموسم 2019م في مدينة منبج وريفها وحاز على الكأس.

يذكر أنّه ستقامُ يوم غد بطولة رياضة القوى البدنيّة باسم الشّهيد جان فيدا.

(كروب/ل)

ANHA