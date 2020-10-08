بتكلفة 310 آلاف دولار الانتهاء من تأهيل مجفف الذرة في الرقة

وبناء على طلبات قدمها مزارعو الذرة الصفراء، في ضرورة تأمين مجفف للذرة في منطقة الرقة، بدأت لجنة الاقتصاد بالتعاون مع شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة بإعادة تأهيل المجفف منذ حوالي 3 أشهر، ووعدت بأن يكون المجفف جاهزًا للعمل مع بداية جني محصول الذرة.

وتعتبر الذرة الصفراء من المواسم التكثيفية الأكثر أهمية في الرقة، وهي من المواسم الأساسية التي يعتمد عليه مزارعو الرقة اليوم، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد موسم القطن والقمح من حيث الأهمية الاقتصادية والاستهلاكية والإنتاجية

ويتألف المجفف الواقع شمال مدينة الرقة بـ 1 كم، من 3 صوامع بطاقة استيعابية للتجفيف تصل إلى أكثر من 15 طن للصومعة الواحدة خلال ساعة أي 45 طن لمجمل الصوامع.

وفي وقت سابق جهزت لجنة الاقتصاد مستودعًا لتخزين الذرة تستوعب 150 طن، بالإضافة إلى تجهيز قبان بحمولة 100 طن.

وتنبع أهميته من تخفيف الأعباء على المزارعين الذين يجففون محاصيلهم على الطرق العامة، وما يترتب عليها من أعباء مادية وحراسة وطول المدة الزمنية للتجفيف واختلاط المحاصيل بالغبار والأتربة والحصى.

وحسب الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني رشاد كردو فإن المجفف يستقبل المحاصيل ويجففها بشكل مجاني وأصبح ضمن نطاق العمل حاليًّا، موضحًا أن لجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني وبالتنسيق مع هيئة الزراعة في شمال وشرق سورية بصدد تسعير محصول الذرة الصفراء.

فيما نوه إن تكلفة تأهيل المجفف وصلت إلى 310 آلاف دولار أمريكي.

(ع م/ م)

ANHA