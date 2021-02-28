بمناسبة يوم المرأة العالمي...نصب خيمة تراثيّة لنساء عفرين في الحسكة

بالتزامن مع اقتراب الـ 8 من آذار، نصب اليوم، مؤتمر ستار في مدينة الحسكة خيمة تراثية لنساء عفرين بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في مساكن البانوراما بحيّ غويران.

وزيّنت الخيمة بصور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وتضمّنت الخيمة أدوات إعداد القهوة المرّة، إضافة إلى أدوات تراثية وتاريخية كانت تستخدمها النّساء قديماً وبعض الأشغال اليدوية بأيدي نساء المنطقة, ولافتات كُتب عليها "عفرين عروس كردستان, المرأة حياة حرية".

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار في روج آفا من قبل بيمان أمارة, هنّأت في بداية حديثها يوم المرأة العالمي على شعوب المنطقة عامّة وعلى النساء والقائد عبد الله أوجلان خاصّة، وقالت: "يوم الثامن من آذار بدأت مقاومة كبيرة, وسيكون هذا التاريخ ربيعاً لكلّ امرأة في العالم أجمع".

وبيّنت بيمان: "إنّ الاحتلال التركي يسعى من خلال هجماته المستمرّة على مناطق شمال وشرق سوريا إلى كسر إرادة ومقاومة المرأة, والنيل من المكتسبات التي حقّقتها الإدارة الذاتية".

وأكّدت بيمان: "سنستمرّ في المقاومة والنضال حتّى إذا بقيت المقاومة على عاتق النساء فقط, فوحدات حماية المرأة مثال لكلّ نساء العالم".

وطالبت بيمان أمارة في ختام حديثها مهجّري عفرين برفع وتيرة النضال لتحقيق أهداف الشّهداء, وأن يكونوا يداً واحدة للانتصار على الأعداء.

ثمّ قدّم مركز الخابور للثقافة والفنّ عرضاً مسرحيّاً عبّر عن احتلال عفرين والهجرة التي تعرّض لها أهاليها, تلاه عرض سنفزيون عن الثقافة العفرينية.

ومن ثمّ قدّمت فرقة تولهدان حسكة عدّة أغانٍ فلكلوريّة وتراثية عُقدت على وقعها حلقات الدّبكة من قبل الحضور.

(إ)

ANHA