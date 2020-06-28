بلدية الشعب في منبج باشرت بتخديم المدينة

تقوم بلدية الشعب في منبج بمد شبكة صرف صحي يبلغ طولها 2400 مترًا، شمال المدينة على طريق جرابلس، بالإضافة إلى ترميم وصيانة شبكة الصرف الصحي غرب المدينة على طريق حلب وشرقي المدينة على طريق الجزيرة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة منبج قاسم عبود أوضح أن بلدية الشعب تسعى إلى تحسين واقع المدينة من الناحية الخدمية وباشرت بأعمال الصرف الصحي وفتح الطرق.

ونوه قاسم عبود أن بلدية الشعب ستباشر قريباً بتزفيت الطرق في المدينة، وقال: "الكمية قليلة نتيجة الأزمة التي تمر بها مدينة منبج، بسبب جائحة كورونا وتضخم العملة".

وأشار عبود إلى أن بلدية الشعب ستقوم بعدّة مشاريع خدمية أخرى منها مشاريع البنية التحتية وبناء جسور مشاة وتحسين مظهر المدينة.

(كروب/أ ب)

ANHA