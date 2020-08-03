بلدية الشعب في الرقة تطلق حملة لتعقيم شوارع المدينة

وتأتي الحملة التي أطلقتها بلدية الشعب في الرقة، والتي تستهدف تعقيم جميع أحياء المدينة وشوارعها ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان هيئة الصحة في شمال وشرق سورية عن وجود 3 إصابات في منطقة الرقة، فرضت على أعقابها حجرًا صحيًّا على كافة المناطق التابعة لمجلس الرقة المدني لمدة 14 يومًا، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في المؤسسات، واتباع طرق الوقاية والسلامة.

نائب الرئاسة المشتركة في بلدية الشعب في الرقة إبراهيم رشيد وفي لقاء لـ ANHA معه، أكد أن هذا الإجراء وقائي ويأتي ضمن سلسة من الإجراءات الوقائية التي أطلقتها بلدية الشعب في الرقة بالتعاون مع لجنة الصحة في الرقة وهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، مشددًا في حديثه على الأهالي بضرورة التحلي بالوعي الصحي والاجتماعي وإدراك خطورة الموقف في حال تفشي المرض في المنطقة.

يذكر أن مدينة الرقة وبحسب هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا، اتخذت على إثرها لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني قرارًا بالحجر الصحي يطبق في كافة المناطق الإدارية التابعة للمجلس.

(ع ع- أ ع/م)

ANHA