بدء التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

بدأ التصويت للانتخابات الرئاسيّة في الساعة الـ 08:00 من صباح اليوم. حيث من المتوقّع أن يتوجّه أكثر من 60 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع. وستنتهي عملية التصويت في عموم تركيا في الـ 17:00 من مساء اليوم.

وتجرى الانتخابات في 973 ناحية في باكور كردستان وتركيا عبر 191 ألف صندوق اقتراع.

أبواب الجمارك

أدلى نحو 3 ملايين ناخب خارج البلاد بأصواتهم في 73 دولة و151 ممثليّة خارجيّة، وانتهى ذلك في الـ 24 أيار الجاري، ويمكن لمن لم يصوّت بعد، التوجه اليوم إلى بوابات الجمارك للتصويت.

المرشحون

تُجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد (28 أيار)، ويتنافس فيها المرشحان اللذان حققا أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، أي أردوغان وكليجدار أوغلو.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية (YSK)، خلال بيانٍ لها، النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية في 19 أيار الجاري، وحسب هذه النتائج؛ فقد حقق رجب طيب أردوغان نسبة 49,24 بالمائة وكمال كليجدار أوغلو نسبة 45,07 بالمائة وسنان أوغان 5,28 بالمائة.

وبهذا لم يتمكن أي مرشح رئاسي من الفوز في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، حيث لم يحقق أي منهم نسبة (50+1 بالمائة) من الأصوات، وتقرر إجراء جولةٍ انتخابية ثانية.

لكن لا تُؤخذ نسبة (50+1 بالمائة) بعين الاعتبار في الجولة الثانية، ويفوز في الانتخابات المرشح الذي يحصد أكبر نسبة من الأصوات.

وكانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في باكور كردستان (شمال كردستان) وتركيا قد أُجريت في 14 أيار الجاري، وتنافس فيها (الجولة الأولى) مرشح تحالف الشعب كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الجمهور؛ رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأجداد (آتا) سنان أوغان، فيما انسحب رئيس حزب البلد، محرم إنجه قبل 3 أيامَ فقط من الانتخابات (11 أيار).

(س ر)