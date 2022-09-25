اليمن.. مقتل وإصابة 11 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في حافلة ركاب بتعز

ووقع انفجار في المدخل الشمالي لمدينة التربة الآهلة بالسكان الواقعة جنوبي محافظة تعز اليمنية واستهدف حافلة ركاب وذلك بالقرب من حاجز تفتيش تزامناً مع مرور دورية عسكرية في ذات المكان، بحسب ما نقلته شبكة "العين الإخبارية".

وخلّف الهجوم قتيلاً و10 مصابين بينهم حالات بالغة الخطورة وجميعهم من المدنيين المسافرين على متن إحدى الحافلات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أعطب ودمر حافلة الركاب وخلف الضحايا.

وهذا أول تفجير يضرب مدينة التربة منذ سنوات، وهي منطقة حيوية تقع على الخط الرابط بين تعز وعدن ويمر فيها شريان تعز الوحيد، وتعد من أكبر مواطن النزوح في محافظة تعز.

وتسري في اليمن هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل الماضي، على أن تنتهي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

(د ع)