التحالف العربي يعلن وقفاً للنار في اليمن مدة أسبوعين

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن التحالف يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الخميس (12:00 بالتوقيت المحلي) قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة والحوثيين وفريق عسكري من التحالف، تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية.

وأشار إلى أن الخطوة التي قامت بها القوات المشتركة تأتي بناءً على إعلانها السابق تأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (19 - COVID)، وكذا دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وكانت الأمم المتحدة قد رحبت بالبيان الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية في 24 آذار/مارس، والذي أعربت فيه عن دعمها لنداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي فوري لإطلاق النار لتسهيل الاستجابة العالمية لكوفيد-19.

(ي ح)