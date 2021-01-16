المئات في ديرك يشيعون الشهيدة آلاريا يعقوب

توجه المئات من الكلدان وقوات سوتورو وقوى الأمن الداخلي إلى منزل الشهيدة آلاريا يعقوب لاستلام جثمانها، ثم توجهوا إلى كنيسة الكلدان مار جرجس لأداء الصلاة وإقامة التراتيل الدينية الخاصة بهم.

وبعد إقامة الصلاة والدعوات والتراتيل من قبل راعي كنيسة الكلدان، جميل يسوع، توجه المشيعون إلى مقبرة مار يعقوب الخاص بالكلدان ليوارى جثمانها الثرى في مثواها الأخير، وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء باللغة السريانية.

الشهيدة آلاريا يعقوب، الاسم الحركي عشتار، استشهدت في الـ 15 من كانون الثاني الحالي، إثر نوبة قلبية تعرضت لها وهي على رأس عملها.

(ع ع /م ح)

ANHA