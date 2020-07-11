الكاظمي: لن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية

وقال الكاظمي على هامش افتتاحه منفذ مندلي الحدودي، إن "مرحلة إعادة النظام والقانون قد بدأت، ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ"، بحسب ما ذكرت السومرية.

وأضاف أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية"، مشيرًا إلى أن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".

وتابع الكاظمي "زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا وجود لكم، وأعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب"، لافتًا إلى "أننا منحنا صلاحيات إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية".

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم سيطرتها على منفذي المنذرية ومندلي(سومار) مع إيران بشكلٍ كامل، وذلك ضمن خطة إنهاء سيطرة الجماعات المتسلطة على المنافذ الحدودية.

(ش ع)