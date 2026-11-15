الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد والمركز المالي في الرياض

أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في الرياض بصاروخين باليستيين، من دون الكشف عن نتائج الهجوم أو حجم الأضرار.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد والمركز المالي في الرياض
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   22:55
مركز الأخبار
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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم، استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخين باليستيين.

وقالت الجماعة، في بيان، إن قواتها نفذت الهجوم باستخدام صاروخين، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاستهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

(ع م)

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